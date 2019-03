A Administração Municipal publicou na tarde desta sexta-feira (29) o decreto com a exoneração

publicado em 29/03/2019

Prefeito João Dado e o ex-assessor de gabinete, Luciano Viana (Foto: Reprodução)

Daniel Castro

O assessor de gabinete da Prefeitura Municipal de Votuporanga, Luciano Sérgio Leite Viana, primo do prefeito João Eduardo Dado Leite de Carvalho, pediu exoneração do Poder Executivo.

A Administração Municipal publicou na tarde desta sexta-feira (29) o decreto com a exoneração: “fica exonerado, a pedido, o servidor público municipal, Luciano Sérgio Leite Viana do cargo de provimento em comissão de Assessor de Gabinete V, do Gabinete do Prefeito, a partir de 29 de março de 2019”.