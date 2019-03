Abertura em horário especial faz parte do calendário do comércio; nova campanha da ACV sorteará moto e vales-compras

publicado em 08/03/2019

Consumidores que quiserem concorrer a prêmios e aproveitar as ofertas encontrarão as lojas abertas das 9h às 18h, neste sábado (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

O comércio de Votuporanga está com uma grande liquidação. É a nova campanha "Liquida Votu", da ACV - Associação Comercial de Votuporanga. Consumidores que quiserem concorrer a prêmios e aproveitar as ofertas encontrarão as lojas abertas das 9h às 18h, neste sábado (9/3).

"A abertura no segundo sábado já é tradicional na cidade e também é um dos diferenciais da 'Liquida Votu', que já tem momento o comércio nesses primeiros dias", destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

A mega liquidação com prêmios segue até o dia 16 de março e sorteará uma moto 0km e cinco vales-compras de R$ 300 cada. Para concorrer é só retirar o cupom a cada R$ 50 em compras.

Outra maneira de aproveitar as ofertas da ação é baixar gratuitamente o aplicativo "Descontos ACV", disponível para Android e iOS. Ao acessar a plataforma e escolher o cupom que deseja aproveitar, o cliente compartilha com os amigos e a família, a oferta. O QRCODE que será gerado devera ser apresentado na loja, respeitando a data de validade da promoção.