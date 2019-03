As inscrições devem ser realizadas no Fundo Social, localizado no Paço Municipal (Rua Pará, 3227), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h

publicado em 29/03/2019

O Projeto é fruto de parceria entre o Fundo Social de Solidariedade do Município com o Tiro de Guerra, vinculado à Secretaria da Cidade (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

As inscrições para interessados entre 8 e 12 anos em participar do Projeto Soldado Mirim vão até a próxima sexta-feira (05/04), ou enquanto houver vagas, em Votuporanga. O Projeto é fruto de parceria entre o Fundo Social de Solidariedade do Município com o Tiro de Guerra, vinculado à Secretaria da Cidade. As inscrições devem ser realizadas no Fundo Social, localizado no Paço Municipal (Rua Pará, 3227), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Estão sendo ofertadas 80 vagas que ficarão disponíveis até serem preenchidas. Para a inscrição, serão necessários os seguintes documentos: RG ou Certidão de Nascimento, documento de identidade dos pais ou responsáveis, comprovante de endereço, carteira de vacina, declaração escolar e informar os números de roupa e calçado que a criança usa.

O início das aulas está previsto para maio. Os encontros acontecerão aos sábados, das 8h às 11h30, no Tiro de Guerra de Votuporanga, localizado na Rua Rio Grande, número 2021. Para colaborar com o deslocamento das crianças, haverá transporte em alguns pontos estratégicos da cidade.

Entre as ações desenvolvidas com o grupo estão: Noções Básicas de Ordem Unida, Ética e Civismo, Acompanhamento Escolar, Noções de Primeiros Socorros, Educação para o Trânsito, Educação Ambiental, Educação Antidrogas e Visitas à Câmara Municipal. Os integrantes do grupamento de Soldados Mirins também são multiplicadores dessas atividades em eventos como desfiles e atividades cívicas.





Histórico

O projeto Soldado Mirim teve início em 2017 por meio da parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, sob coordenação do Fundo Social de Solidariedade do Município, e Tiro de Guerra 02-088. "O projeto veio ao encontro das nossas linhas de atuação quanto ao atendimento e respeito aos direitos das crianças e adolescentes, contribuindo para o seu desenvolvimento emocional e cívico", explica o prefeito João Dado.