O projeto, idealizado em parceria com o cartunista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, ilustra a importância do cuidado e respeito aos animais de estimação e fortalecerá o trabalho de educação desenvolvido com as crianças da rede municipal de ensino. Os materiais foram cedidos pela Casa Militar, Grupo PET do Estado de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes. “É importante educar nossas crianças, pois estamos formando futuros adultos, que terão aprendido a respeitar as pessoas e também aos animais. Por isso, fomos buscar exemplares desses Gibis, material ilustrativo e com apoio educacional para nossos pequenos”, comenta a Presidente do Fundo Social e Primeira-Dama, Mônica Pesciotto de Carvalho.