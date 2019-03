Parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, Sindicato Rural e Senar realiza sensibilização para o curso do Programa Feira do Produtor Rural; curso e inscrições serão gratuitos

publicado em 26/03/2019

Desde outubro do ano passado, a população conta, todas às quartas-feiras, com a Feira do Produtor Rural que movimenta a Praça São Bento (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Sindicato Rural, realiza nesta quinta-feira, dia 28 de março, uma nova sensibilização para adesão ao Programa Feira do Produtor Rural. Implantado com sucesso no ano passado, o programa prepara pequenos produtores da agricultura familiar para empreenderem adequadamente, aprendendo noções de apresentação e comercialização de seus produtos, além de receberem toda uma infraestrutura para montagem de seus estandes.

Todos os produtores rurais estão sendo convidados pessoalmente pelos diretores do Sindicato Rural e pelo secretário do Desenvolvimento Econômico, Flávio Piacenti Junior, para participarem da sensibilização. "No ano passado, após a realização da primeira Feira, na Praça São Bento, na tarde de quarta-feira, fomos procurados por muitos produtores interessados em aderir ao programa, mas isso não é possível porque existe todo um conceito por trás da atividade".

Para participar da Feira do Produtor Rural é preciso comparecer à sensibilização, que será realizada no salão social do Sindicato Rural, a partir das 9h30. A sensibilização será realizada pelo Senar e abordará o objetivo do programa, as datas do curso, conteúdo, comercialização, público alvo, técnicas de produção, empreendedorismo, entre outros.Para participar da sensibilização, os interessados devem fazer a inscrição no Sindicato Rural, munidos do RG, CPF, comprovante de endereço e talão do Produtor Rural (CNPJ Rural). Após a sensibilização, o curso Feira do Produtor Rural será dividido em nove módulos, onde serão abordados temas como "Normas e Procedimentos". Também serão abordados os temas "Boas Práticas de Manipulação", "Comercialização", "Construção do Estande", "Gestão de Negócios", "Normas e Procedimentos" e "Produtos Rurais para Comercialização".

"Cada módulo será uma oportunidade para que o produtor rural possa aprender mais sobre assuntos relacionados à qualificação, se preparando para comercializar a produção diretamente ao consumidor final, agregando valor à propriedade rural", conclui Flávio.





Feira do Produtor Rural na Praça São Bento