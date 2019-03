Fase regional da competição aconteceu em São Paulo; resultados foram expressivos

publicado em 02/03/2019

A equipe de Votuporanga conquistou 18 medalhas, sendo cinco de ouro, cinco de prata e oito medalhas de bronze (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

No último fim de semana de fevereiro, as equipes de Atletismo e Natação paralímpicas de Votuporanga participaram da fase Regional do Circuito Loterias Caixa, disputado no Centro de Treinamento Paralímpico, localizado na capital Paulista, e se destacaram. O evento reuniu os melhores atletas do estado de São Paulo, visando bons resultados para as fases do Circuito Loterias Caixa.

Nas modalidades de lançamento de dardo, lançamento de disco e no arremesso de peso, as vitórias ficaram por conta dos atletas Deniclaudio Izídio de Farias, Irio Barbosa Junior, Flavia Braga Chaves, Bruno Daniel dos Santos, Rafaela Ferreira Gonzales, Djalma Nogueira de Carvalho Neto e Antônio Carlos dos Santos.

O destaque da natação foi para o atleta Erik Bailon de Oliveira, que conquistou duas medalhas de ouro nas provas dos 100 metros nado costas e 100 metros nado livre, e prata nos 50 metros nado livre. Os nadadores Daniel Belote e Keven Simões completaram a equipe e, apesar de melhorem significativamente suas marcas, não se classificaram entre os três primeiros em suas categorias.

O técnico da equipe, professor Carlos Alberto Maranho (Cacau), afirmou que “a evolução dos atletas tem sido frequente, comprovando uma sequência vencedora do atletismo paraolímpico de Votuporanga. Isso demonstra o apoio do Poder Público Municipal, nas pessoas do Prefeito Dado e Secretário Municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha, o Mineiro, que tem sido fundamental para o desenvolvimento da modalidade”.

O Circuito