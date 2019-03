Destaque foi para Richard Wender Mancini, vice-campeão na categoria Sub 18 Meio-Médio

publicado em 27/03/2019

Richard Wender Mancini, vice-campeão na categoria Sub 18 Meio-Médio (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de Judô da Casa da Criança, que recebe o apoio da Prefeitura de Votuporanga/Unifev, participou no último sábado (23/03), da Copa São Paulo de Aspirantes, realizada na cidade de São Bernardo do Campo, e considerada a maior competição da América Latina em números de participantes.

O destaque foi para Richard Wender Mancini, vice-campeão na categoria Sub 18 Meio-Médio. Higor Augusto de Souza, Diogo Antunes Eduardo, Adrielly de Sá Botelho, e Moniky de Sá Botelho também integraram a equipe.

Aulas gratuitas

Por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, a Prefeitura de Votuporanga oferece aulas gratuitas de judô em três locais da cidade, Casa da Criança (voltadas às crianças e adolescentes atendidos pela instituição), e nos Ginásios “Jane Maria de Lacerda Soares” (CSU) e “Mário Covas”, para crianças com idade entre 6 e 17 anos.

Interessados em integrar a equipe de judô do CSU, devem entrar em contato no período matutino, durante as aulas que acontecem de segunda, quarta e sexta, das 10 às 11h. Durante o processo, é realizada uma aula experimental, se houver identificação com o esporte, os pais ou responsáveis devem fazer um cadastro no local.

No Ginásio Esportivo “Mário Covas”, interessados com idade entre 7 e 14 anos devem comparecer no local, acompanhados pelos pais, durante o período matutino das 9h30 às 10h30, e vespertino, das 15h30 16h30, às terças e quintas.

As aulas são totalmente gratuitas. O recomendado é que as crianças usem roupas leves durante a prática. Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Esportes e Lazer, localizada na Rua Tomás Paz da Cunha Filho, nº 3556, Bairro São João, ou através do telefone (17) 3426.1200.