Nutricionista João Carlos Bragato informará os participantes sobre alimentação balanceada na gestação, a partir das 20h, na Sala de Treinamentos 2

publicado em 19/03/2019

Alimentação na gestação será o tema do encontro (Foto: Divulgação/Santa Casa)

Atenção, mamães! Nesta terça-feira (19/3), o Encontro de Famílias Grávidas é para você, que busca uma alimentação saudável na gestação. Nesta fase, é muito importante aumentar a ingestão de nutrientes como proteínas, vitaminas e ferro, consumindo tudo o que o seu corpo e o do bebê em desenvolvimento precisam.

O nutricionista João Carlos Bragato irá dar dicas valiosas para que as mulheres façam refeições mais pensadas e equilibradas. “Comer melhor não quer dizer comer mais, na maior parte dos casos. Os intervalos durante as refeições devem ser de três em três horas, sem exageros. Esse intervalo é indicado porque nosso corpo tem tempo de digerir e estar saciado todo o tempo”, explicou.

Ele ressaltou que existem alguns alimentos que devem ser evitados como o café e bebidas energéticas. “Elevam a pressão arterial e possuem muitos conservantes, que prejudicam o desenvolvimento do bebê. Bebidas alcoólicas estão fora de cogitação, causam a má formação do feto, fique longe!”, complementou.

João Carlos destacou que o segredo da alimentação balanceada na gravidez está na moderação e na variedade. “Não exagere nas quantidades e busque variar o cardápio sempre que for possível. Assim você garante uma gestação saudável e um parto tranquilo”, afirmou.

O coordenador do Encontro de Famílias Grávidas, Rodrigo Ribeiro, enfatizou a importância do tema. “Queremos esclarecer os papais quanto à alimentação balanceada, que está interligada com o desenvolvimento do bebê. A inadequação do ganho de peso tem sido apontada como fator de risco tanto para a mãe quanto para a criança, contribuindo para a elevação da prevalência de uma série de problemas”, disse.