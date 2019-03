Foi realizado no Ville Hotel Gramadão o primeiro encontro para a formação do grupo de networking BNI Abundância

publicado em 20/03/2019

Aconteceu no último sábado (16), no Ville Hotel Gramadão, o primeiro encontro para a formação do grupo de networking BNI Abundância.

O BNI tem 34 anos e está 73 países. É a maior e mais bem-sucedida organização de referências de negócios do mundo. Um dos principais diferenciais do grupo é a cultura "Givers Gain", ou seja, o "Ganhar Contribuindo". O foco é fomentar negócios através de referências de negócios qualificadas.

Os membros, além de alavancarem os seus negócios, criam relacionamentos duradouros, têm acesso a treinamentos contínuos, assim como uma plataforma internacional que traz uma conexão do seu negócio, que é local, com mundo. Outro diferencial é que no grupo só temos um profissional de cada especialidade. Quando um profissional faz sua adesão, bloqueia a entrada do concorrente.

Grazi Cavenaghi, que é a diretora consultora do grupo, diz que o sucesso do BNI é gerado quando os profissionais criam visibilidade nos seus negócios: "quem não é visto, não é lembrado", o que gera credibilidade: "as pessoas precisam confiar em você para te indicarem, e então se obtêm a rentabilidade, quando as pessoas começam a te indicar”. Ela visitou diversas cidades e ficou entusiasmada com os depoimentos dos membros. “Será uma grande conquista para nossa cidade", contou.