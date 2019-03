Formada em 2010 pela Instituição, Edileia de Souza Paula defenderá sua tese na área de Farmacologia e Biotecnologia

publicado em 09/03/2019

De acordo com Edileia, a Instituição tem grande importância no caminho que escolheu seguir (Foto: Unifev)

A egressa do curso de Farmácia da Unifev Edileia de Souza Paula, 30 anos, foi aprovada, recentemente, no Programa de Doutorado em Farmacologia e Biotecnologia da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho – campus Botucatu.

Formada em 2010 pelo Centro Universitário de Votuporanga, Edileia ingressou de forma direta no doutorado, sem a necessidade da conclusão do mestrado. Em sua pesquisa, a ex-aluna abordará o seguinte tema: Sildenafil e atorvastatina reduz a hipertensão em ratos intoxicados com chumbo por sete dias.