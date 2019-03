Érika Chausson

O deputado federal Eduar do Bolsonaro esteve na região noroeste paulista e visitou, na manhã desta segunda-feira, a Santa Casa de Misericórdia de Votuporanga. Durante sua passagem pela unidade de saúde, o filho do presidente da república, Jair Bolsonaro, acompanhado do deputado estadual Gil Diniz, esteve na unidade de Cardiologia e compareceu nas demais dependências do hospital.

A parada final aconteceu no Espaço Saúde da Unifev, anexo ao prédio da Santa Casa, e contou com a presença dos colaboradores e autoridades locais. Na reunião, Eduardo salientou a importância da parceira firmada com a instituição e a boa gestão desenvolvida na cidade.

O parlamentar foi recepcionado pelo provedor da Santa Casa, Luis Fernando Góes Liévana, o Torrinha, e pelo vice-prefeito Renato Martins. Vereadores, entre eles o presidente da Câmara Municipal, Mehde Meidão Slaiman Kanso, e o presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, também participaram da reunião.

Em conversa ao jornal A Cidade, o deputado federal disse que se sente grato ao ver que as emendas repassadas para a Santa Casa são utilizadas da melhor maneira possível. Ele ainda falou que cada parlamentar possui aproximadamente R$ 14 milhões para as emendas, sendo que a metade deve ser repassada para a área da saúde.

Questionado sobre os valores a serem repassados novamente para o hospital, Eduardo afirmou que pretende encaminhar mais uma emenda para a Santa Casa, no entanto, ainda não especificou o valor exato que será repassado.

Na reunião, o deputado ainda recebeu um título de ‘Irmão Solidário’ da instituição.

Emendas