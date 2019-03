A cerimônia contou com a presença dos familiares do homenageado e do prefeito João Dado

publicado em 19/03/2019

O dentista Edson Gilmar Capel foi homenageado com Título de Cidadão Votuporanguense na noite desta segunda (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

O dentista Edson Gilmar Capel foi homenageado com Título de Cidadão Votuporanguense. A honraria foi entregue na noite desta segunda-feira na Câmara Municipal. A cerimônia contou com a presença dos familiares do homenageado e do prefeito João Dado. A homenagem foi proposta pelo vereador Walter José dos Santos, o Wartão.

Em conversa com o jornal A Cidade, Edson contou ser uma grande alegria receber uma homenagem tão importante. Ele destacou que sempre foi votuporanguense de coração. “Eu fiquei muito honrado. Tenho Votuporanga como minha cidade, finquei minhas raízes aqui e a cidade me acolheu de braços abertos”, falou.

O dentista atualmente exerce o cargo de diretor do Departamento Odontológico na Secretaria Municipal de Saúde. Ele reside na cidade há 35 anos. Edson já foi secretário da Saúde, coordenador da Saúde Bucal. O homenageado acredita que o Título de Cidadão é também o reconhecimento do trabalho. “Estou muito lisonjeado e feliz”, disse.

Edson Gilmar Capel nasceu em Marília no dia 13 de abril de 1960. Hoje, com 57 anos, filho de Francisco Capel (in memória), e Jacirema do Prado Capel, é casado com Maria Luiza Parra Capel, cirurgiã dentista, e tem dois filhos Natália, cirurgiã dentista, e João Henrique, cursando a Faculdade de Fotografia na cidade de São Paulo.