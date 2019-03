“O amigo parlamentar renovou o seu apoio decisivo para a liberação destes recursos e reafirmou o envio de emenda de custeio da área da Saúde para 2019. É o padrinho político que mais tem realizado conquistas para a nossa terra”, explicou o Prefeito João Dado.

Arena “Plínio Marin”

A obra de cobertura e iluminação da Arena “Plínio Marin”, que está em andamento, conta com R$ 800 mil de recursos federais conquistados com apoio do Deputado Fausto Pinato. Deste total, cerca de 45% foram creditados, no entanto, o Município aguarda repasse do restante por meio do Ministério do Esporte. O investimento total na obra é de cerca de R$ 2 milhões somando também com a emenda de R$ 1,070 milhão do atual prefeito João Dado, quando exercia atividade parlamentar. A obra proporcionará mais conforto para o público assistir aos jogos sediados na Arena, já que toda a arquibancada paralela ao campo receberá a cobertura. O trabalho é acompanhado e fiscalizado pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Obras.





Centro Dia do Idoso

Outra obra que está em andamento e conta com recursos federais obtidos por meio de emenda do Deputado Fausto Pinato é a ampliação do Centro Dia do Idoso, localizado no bairro Colinas. Do total de R$ 292,5 mil de repasse do Ministério do Desenvolvimento Social, o Município recebeu 50%. Ao todo, R$ 362,4 mil serão investidos na obra, somando o repasse e a contrapartida do município.A obra permitirá ampliação de 25 novas vagas. Atualmente, o Centro Dia do Idoso atende a 25 idosos e passará a atender 50 pessoas. Estão sendo construídos um novo dormitório amplo e com mais espaço, uma lavanderia, novos banheiros, sala multiuso, espaço para atividades coletivas, depósito e um almoxarifado. No local, os idosos cujas famílias não têm condições de prover os cuidados básicos do dia a dia são acolhidos durante todo o dia, das 7h às 18h30. A Prefeitura oferece todos os cuidados diários, atividades físicas, fisioterapia, higiene pessoal, atividades recreativas, oficinas de artes, cultural e principalmente trabalho social com as famílias prevenindo situações de maus tratos e abandono.