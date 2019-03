Mais de 450 primeiras-damas paulistas participaram do encontro com João e Bia Dória no Palácio dos Bandeirantes

publicado em 25/03/2019

Prefeito João Dado e a Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado e a Primeira-Dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, participaram, nesta segunda-feira (25/3), de um encontro com o Governador do Estado de São Paulo João Dória e a Primeira-Dama do Estado e Presidente do Conselho do Fundo Social de São Paulo, Bia Dória. A reunião foi promovida no Palácio dos Bandeirantes e reuniu mais de 450 primeiras-damas paulistas.

Durante o encontro, os novos projetos do Fundo Social de São Paulo foram apresentados aos Municípios e as Primeiras-Damas presentes também escreveram sugestões de ações para o órgão do Estado. De Votuporanga, Dado e Mônica sugeriram as ações de proteção da vida animal e destacaram algumas iniciativas adotadas, entre elas, a criação da lei municipal que fala sobre maus-tratos e a garantia do bem-estar animal.