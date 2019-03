Atendimentos são gratuitos e destinados às pessoas que sofrem com dores músculo-esqueléticas, reumatológicas e traumato-ortopéticas; inscrições já estão abertas

publicado em 19/03/2019

Os interessados devem realizar agendamento na Clínica-Escola de Fisioterapia pelo telefone (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev, por meio de seu curso de Fisioterapia, traz à população o projeto Tafar – Terapia Analgésica Funcional de Ação Rápida. A partir do dia 03 de abril, serão oferecidos atendimentos gratuitos às pessoas que sofrem com dores músculo-esqueléticas, reumatológicas e traumato-ortopéticas.

Os interessados devem realizar agendamento na Clínica-Escola de Fisioterapia pelo telefone (17) 3405-9977, para, na sequência, serem submetidos a um processo de triagem. As sessões ocorrem semanalmente, às quartas-feiras, das 8h às 11 horas.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Ricardo Lúcio Martins, as atividades serão realizadas por alunos do 5º e 7º períodos da graduação, sob a supervisão do fisioterapeuta Rodrigo Dispato, responsável pelo método Tafar. “Todas as técnicas inseridas nesse procedimento procuram a analgesia e o alívio máximo da dor. A duração do tratamento dependerá do quadro clínico do paciente, que passará por avaliação toda semana”, explicou.

Ainda segundo o coordenador, o método proporciona atenção terapêutica de alta complexidade em casos de dor de um modo geral. O Tafar trata não somente os sintomas da dor, como também as disfunções relacionadas a ela, atuando de modo preventivo.