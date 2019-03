Diretor do CTMO informa que restam poucas vagas para o curso, que começa no dia 19, com aulas no período da tarde, no Parque da Cultura, duas vezes por semana

publicado em 13/03/2019

As inscrições para o curso devem ser feitas somente no Senac Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O diretor do Centro de Treinamento de Mão de Obra "Altino Regiani" (CTMO), José Carlos Leme de Oliveira, informa que ainda restam algumas vagas para o curso de Confeccionista de Patchwork. "A turma está praticamente fechada e as aulas vão começar na próxima semana, no dia 19, e serão ministradas no Parque da Cultura, às terças e quartas-feiras, das 14 às 17 horas", relata.

O patchwork é uma forma de fazer peças manuais que se tornou bastante famosa e, utilizando retalhos, é possível criar toalhas de mesa, bolsas e muitos outros itens. O curso e as inscrições são totalmente gratuitos, graças à parceria entre a Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Senac. Os alunos precisam ter 16 anos ou mais, desde que alfabetizados (Ensino Fundamental), renda familiar per capita de até dois salários mínimos federais, não ser matriculado ou participar de outros processos de bolsas no Senac, além de não ter histórico de evasão ou reprovação por faltas nos últimos dois anos como bolsista.

As inscrições devem ser feitas somente no Senac Votuporanga, que fica na rua Guaporé, 3221, no bairro Santa Luzia, com apresentação de cópias do RG, CPF e comprovante de escolaridade (Ensino Fundamental 2 incompleto), sendo que, a exemplo dos demais cursos na parceria ofertados por meio do Programa Senac de Gratuidade, nos dias do cadastro, as equipes do Senac ficarão à disposição para receber as inscrições, esclarecer dúvidas e apresentar o material pedagógico, que é gratuito para o aluno.