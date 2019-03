Unidade conta com área construída de 450,52m², na Rua Ida Renesto Beretta, 422, e será responsável pelo atendimento de cerca de 5 mil pessoas

publicado em 27/03/2019

Unidade conta com área construída de 450,52m² (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Para melhorar a qualidade de vida e a assistência à saúde dos moradores da região Noroeste do município, a Prefeitura de Votuporanga inaugurará, no próximo dia 12 de abril, às 16h, o novo Consultório Municipal “Dr. João Carlos Botelho de Miranda”, do Jardim das Carobeiras.

A unidade conta com área construída de 450,52m², na Rua Ida Renesto Beretta, 422, e será responsável pelo atendimento de cerca de 5 mil pessoas residentes no Parque Boa Vista, Jardim das Carobeiras, Jardim De Bortole e demais bairros da região.

A estrutura contempla recepção; consultório odontológico; consultório médico; sala de vacina, coleta, procedimentos, curativos, atividades coletivas, acolhimento, observação, inalação, sala de dispensação de medicamentos e de agentes de saúde e endemias; além de administração; copa; banheiros; almoxarifado; arquivo; entre outros espaços.