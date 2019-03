A secretária esteve na Cidade FM e falou sobre as ações desenvolvidas pela pasta em combate também aos escorpiões

publicado em 19/03/2019

Márcia Reina, secretária da Secretaria Municipal da Saúde de Votuporanga durante entrevista na rádio Cidade FM (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





O jornal A Cidade tem acom panhado os números de ca sos de dengue e ataques de escorpiões em Votuporanga. Atualmente, a cidade já contabilizou 215 casos positivos de dengue. O balanço foi divulgado pela secretária da Saúde Votuporanga, Márcia Reina, durante entrevista, ontem, na Cidade FM.

De acordo com a secretária, nos últimos tempos, o município tem registrado muitos casos de dengue e surgimento de escorpiões. Em relação às informações divulgadas, Márcia salienta que existe aproximadamente 300 pessoas trabalhando em ações para combater a proliferação do mosquito e dos animais peçonhentos, no entanto é necessária uma ação em conjunto.

“Precisaríamos reduzir os números, os criadores. Temos alguns bairros onde nós estamos com maior número de caso. Às vezes temos um pouco de dificuldade para a equipe de controle de vetor e agente de saúde fazerem orientações. Então a participação no controle da população é o que faz a diferença”, enfatizou.

Questionada sobre o uso de veneno para acabar com os escorpiões, ela explicou que a Secretaria da Saúde do município segue as orientações do Ministério da Saúde a respeito ao controle de animais peçonhentos e outras zoonoses. “A indicação é prevenir de forma ambiental, porque o uso do veneno pode irritar o escorpião e ele pode se deslocar e atacar”, afirmou.

Segundo a Márcia Reina, como os escorpiões têm o hábito de se abrigarem em frestas de paredes, embaixo de caixas, papelões, pilhas de tijolos, telhas, madeiras, em fendas e rachaduras do solo principalmente durante o verão e no período noturno, juntamente com sua capacidade de permanecer meses sem se movimentar, torna o tratamento químico ineficaz.

Sintomas

Conforme a secretária, ao sentir sintomas de dengue (coceira no corpo, dores nas articulações, no corpo e de cabeça; cansaço físico e mental; vermelhidão, sensibilidade nos olhos, náuseas, vômitos, tonturas, perda de apetite, febre baixa ou de início súbito) a pessoa deve procurar a UPA – 24 horas (Unidade de Pronto Atendimento) ou Hospital do Pozzobon “Fortunata Germano” para atendimento médico necessário.

Para ataques de animais peçonhentos, a recomendação é a mesma. “Tem ocorrido muitos acidentes de escorpiões nos últimos dias. Em caso de acidente, é extremamente importante que procure a UPA ou a unidade do Pozzobon, porque se tiver a necessidade de usar o soro, será encaminhado para a Santa Casa. Se não for atrasar o atendimento, é bom levar o animal, porque ajuda no diagnóstico. E não utilizar gelo para amenizar o ferimento, já que pode aumentar a dor”, frisou.

Recomendação

A recomendação da Secretaria para o combate ao Aedes Aegypti é eliminar os criadouros e não deixar água parada: retirando os pratinhos dos vasos de plantas; lavar todos os dias com água e sabão as vasilhas dos animais; guardar garrafas e baldes com boca para baixo em local coberto; manter os pneus em local coberto; jogar embalagens, tampinhas e até casca de ovo no lixo, em sacos plásticos bem fechados; deixar a tampa da privada fechada; limpar calhas e ralos; limpar e tampar caixas d´água; manter as piscinas sempre limpas e cobertas; limpar as bandejas externas de geladeiras, ar-condicionado e filtros de água.