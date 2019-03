2º Rachão GP de Carnaval de Estrada, aconteceu no domingo, na cidade de Iturama-MG

publicado em 06/03/2019

Os ciclistas votuporanguenses se destacaram mais uma vez neste fim de semana (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Os ciclistas votuporanguenses se destacaram mais uma vez neste fim de semana. O 2º Rachão GP de Carnaval de Estrada, realizado no domingo (3/3) pela Itubikers Tem-MG, na cidade de Iturama-MG, na modalidade Speed, contou com a participação de aproximadamente 150 atletas, incluindo representantes de Votuporanga.O circuito estendeu-se por 55 quilômetros com elevação de 500 metros, na rodovia que liga Iturama a Honorópolis.

O destaque da competição foi o ciclista votuporanguense Liniker Padoan Godoy Vilches, que competiu com outros vários ciclistas de alta performance do estado de São Paulo e de Minas Gerais, e conquistou o 1º lugar, sagrando-se bicampeão na principal categoria elite-masculina.