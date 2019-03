De acordo com o delegado titular indicado pela Associação de Moradores do bairro Pró Povo, Osvaldo Pereira Lopes, os assuntos referentes à Revisão do Plano Diretor Participativo serão levados para a discussão entre os moradores. “Esse ano abriu um leque de oportunidade para participarmos ativamente deste processo e achamos muito legal. Estamos contentes em participar e gostaríamos de continuar nos outros anos”.

Já o delegado titular Bilto Herrera Junior indicado pela Associação dos Moradores dos Bairros Marão, Jardim Marin, Vila Muniz, Loteamento Nelson Camargo, Jardim Planalto, Estela Parque e Jardim Bela Vista de Votuporanga, afirmou que é de suma importância a participação popular, com entidades de classe e profissionais de todas as áreas. “As associações de bairros têm por dever apontar as necessidades e deficiências existentes em cada local, pois muitas vezes o que é importante e prioridade para um local, nem sempre é para o outro. Temos que respeitar os planos anteriores e aperfeiçoar as sugestões de melhorias, sem impor vontades e preferências individuais ou de pequenas minorias, em detrimento do coletivo. Louvável a atitude do nosso Poder Público, em fazer o chamamento a toda a população”.

Já o responsável pela Associação Moradores do Bairro Cidade Jardim, Yuri Ribeiro Moleiro, explicou que a Revisão do Plano Diretor Participativo está sendo apresentada aos moradores, que poderão contribuir para melhorias na cidade. “É um mecanismo de fomento para a formação das próprias Associações e acaba sendo um trabalho em conjunto e um motivo para que todos dialoguem sobre os problemas da cidade”.

Plano Diretor

Visando atender às disposições dos artigos 182 e 183 da Constituição Federal e da Lei Federal nº 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, a Prefeitura de Votuporanga iniciou, em novembro de 2018, o processo de Revisão do Plano Diretor Participativo, instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana dos municípios.

Durante o processo, que deverá se estender por 12 a 15 meses, serão avaliadas e atualizadas as diretrizes de desenvolvimento municipal estabelecidas no Plano Diretor Participativo aprovado em 2007.