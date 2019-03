A empresa startup adota um modelo semelhante ao Uber e outros aplicativos de mobilidade para passageiros

publicado em 02/03/2019

Depois de instalado, é só clicar em cadastrar, fazer o cadastro e utilizar o aplicativo (Foto: Reprodução)

Durante a realização do OBA Festival, que começa neste sábado e segue até terça-feira (5), os foliões terão mais uma opção para o transporte: o aplicativo ‘Toindo’, que funcionará em Votuporanga durante a festa.

A empresa startup adota um modelo semelhante ao Uber e outros aplicativos de mobilidade para passageiros.

De acordo a ‘Toindo’, as corridas são realizadas por condutores aprovados pela empresa. É possível ver o deslocamento do veículo em tempo real na tela do aparelho celular. O usuário pode ainda dar uma nota para a qualidade do serviço oferecido. Os proprietários da startup são de Fernandópolis.

Para instalar, basta buscar por Tid-Toindo na Play Store (aparelhos Android) ou App Store (iPhones), encontrar o aplicativo e instalar. Depois de instalado, é só clicar em cadastrar, fazer o cadastro e utilizar o aplicativo. “Hoje temos 35 carros trabalhando em Votuporanga, sem contar os que estão na região”, explicou a ‘Toindo’