Iniciativa, realizada na Praça São Bento, fez parte da 1ª Pedalada Saúde dos Rins para todos, promovida pela Santa Casa de Votuporanga

publicado em 20/03/2019

A iniciativa fez parte da 1ª Pedalada Saúde dos Rins para todos, promovida pelo hospital (Foto: Unifev)

Os alunos do curso de Fisioterapia da Unifev, juntamente com a Liga de Nefrologia da graduação em Medicina, participaram, recentemente, na Praça São Bento, de uma série de ações em parceria com a Santa Casa de Votuporanga, em prol do Dia do Rim. A iniciativa fez parte da 1ª Pedalada Saúde dos Rins para todos, promovida pelo hospital.

Na oportunidade, os estudantes, supervisionados pela médica nefrologista e Profa. Esp. Aparecida Paula Visoná, aferiram a pressão arterial da população que passava pelo local. Além disso, os universitários realizaram orientações gerais sobre a prevenção da diabetes e de doenças renais.

De acordo com o coordenador do curso de Fisioterapia, Prof. Me. Ricardo Aparecido Lúcio Martins, participar de eventos que proporcionam o contato direto com a comunidade é essencial para a formação do aluno.