publicado em 25/03/2019

Com sua família, Danilo César Campetti recebeu a Insígnia de Honra ao Mérito da Câmara Municipal (Foto: Câmara Municipal)

Com a presença de várias lideranças, o agente da Polícia Federal, Danilo César Campetti recebeu uma Insígnia de Honra ao Mérito na Câmara Municipal de Votuporanga. A cerimônia de entrega ocorreu na noite desta segunda-feira na Casa de Leis.

Presidida pelo vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD), a sessão contou com a presença do deputado estadual Gil Diniz (PSL).

Primeiro a falar sobre a homenagem, o autor da proposta, o vereador Antônio Carlos Francisco (SD), destacou que é importante esse tipo de homenagem, porque assim as crianças e jovens poderão conhecer a história, no caso, de Danilo. “Os senhores viram o currículo do Danilo e observaram o quanto ele tem se esforçado, e hoje estamos aqui o homenageando”, falou.

O juiz-aposentado enalteceu a vasta experiência e o currículo do agente. “Jovens, inspirem-se no Danilo”, acrescentou. Ele observou que para atuar em eventos como o votuporanguense trabalhou como, por exemplo ex-presidente Barack Obama, é preciso ser muito qualificado e de bastante confiança.

Vanessa Mauri Campetti, esposa de Danilo, fez um pequeno discurso e enalteceu o amor da mãe do homenageado Erlete Suely Dezan Brum. “Sem esse amor, nada disso teria acontecido”, falou.

Após a entrega da Insígnia, o agente discursou. Ele disse que seria difícil falar diante de tanta emoção. O policial agradeceu ao vereador Antônio Carlos Francisco, demais vereadores, sua família e amigos. “Agradeço aos meus irmãos policiais civis, militares, bombeiros e federais. Defendo e sempre defenderei que as instituições policiais não têm sobrenome. Estamos no mesmo lado e juntos seremos mais fortes”, falou.