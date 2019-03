Público alvo são pequenos empreendedores e quem deseja empreender; inscrições e oficinas totalmente gratuitas

publicado em 07/03/2019

A primeira oficina, que acontecerá na terça, 19 de março, terá como tema "Indicadores e Metas" (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Sebrae-SP, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizará, neste mês de março, mais duas oficinas voltadas para quem deseja empreender ou já possui sua microempresa. As vagas são limitadas e exclusivas para pessoas residentes ou instaladas comercialmente em Votuporanga.

A primeira oficina, que acontecerá na terça, 19 de março, terá como tema "Indicadores e Metas", e oportunizará aos participantes medirem os indicadores e estabelecer suas metas, dois dos principais objetivos dos empresários que desejam mais competitividade em seus negócios.

A segunda oficina, marcada para o próximo dia 21 de março, abordará o "Fluxo de Caixa", que proporcionará aprendizado sobre o registro de entradas e saídas das empresas. Tanto as inscrições quanto as oficinas são inteiramente gratuitas e os interessados devem inscrever-se no CTMO ou pelo telefone do Sebrae: 3405.9460, registrando a opção 4.

Outras informações sobre as oficinas e demais cursos oferecidos gratuitamente em Votuporanga, podem ser obtidas no CTMO, localizado na rua Barão do Rio Branco 4497, fone 3406.1489.

Pesquisa recente do Sebrae-SP avaliou as estratégias dos empresários quanto a produtos e serviços para 2017 e os resultados revelaram que 57,4% dos donos de pequenos negócios não têm ou não sabem qual estratégia usar em relação a produtos e serviços. Uma parcela menor, 15,8%, pretende aperfeiçoar os produtos e serviços existentes; 14% planejam conquistar novos mercados e 2,1% querem substituir fornecedores.

Indicadores e Metas

Durante a oficina, os empresários receberão informações valiosas para identificar e descrever seus principais indicadores e estabelecer suas respectivas metas. A oficina ainda deverá incluir exercícios em grupo de simulação de problemas reais das pequenas empresas, desafiando os participantes a colocar em prática os conhecimentos adquiridos. A oficina será desenvolvida no dia 19, terça-feira, das 18h30 às 22h30, no auditório do Centro do Empreendedor, que fica no CTMO.

Fluxo de Caixa