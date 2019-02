Biblioteca Municipal “Castro Alves” foi selecionada pela sexta vez; apenas 21 municípios foram contemplados

publicado em 06/02/2019

A biblioteca fica situada na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Mais uma vez Votuporanga é destaque em seus trabalhos culturais à saiu na frente de diversas cidades da nossa região. A Biblioteca Municipal “Castro Alves”, mantida pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, foi uma das selecionadas para sediar as Capacitações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB). Essa é a sexta vez que a biblioteca é contemplada para sediar as capacitações.

As capacitações incluem cursos, oficinas, palestras e outros eventos presenciais a serem realizados em bibliotecas públicas, voltadas a profissionais de bibliotecas, salas de leituras, escritores, educadores, entre outros públicos. Ao todo, 61 municípios foram inscritos e apenas 21 contemplados.

As capacitações têm como objetivo promover a melhoria da eficiência das equipes que atuam nas bibliotecas, visando o aprimoramento da qualidade dos serviços prestados e a satisfação dos usuários, promover a valorização profissional, estimular o desenvolvimento e implementar programas, projetos e atividades que incentivem e promovam a leitura.

Os municípios que sediarão as capacitações serão: Adamantina; Bauru; Campinas; Caraguatatuba; Catanduva; Diadema; Espírito Santo do Pinhal; Franca; Guararapes; Guararema; Jacareí; Jundiaí; Marília; Ourinhos; Pardinho; Penápolis; Praia Grande; São Paulo; Sertãozinho; Tatuí e Votuporanga.

SisEB

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) integra as bibliotecas públicas municipais e comunitárias vinculadas, existentes no Estado. O SisEB tem como objetivo estimular e apoiar as bibliotecas públicas do Estado de São Paulo na democratização do acesso à informação, ao livro e à leitura.

Biblioteca Municipal "Castro Alves"

A Biblioteca Municipal “Castro Alves” conta com um acervo atualizado de livros, revistas e jornais, DVDs, jogos, obras em formato acessível (Braile, livro falado e audiolivro). E, ainda, computadores com conexão à internet e programação cultural contínua.

Não é necessário fazer um cadastro se você pretende apenas conhecer o espaço e não fazer empréstimos ou uso dos equipamentos. Para fazer empréstimo de obras é necessário virar usuário, para isso, basta apresentar um documento oficial com foto (RG, CNH). Menores de 12 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis. O prazo para devolução é de 15 dias, podendo fazer uma renovação por empréstimo, se não houver reserva do livro ou atraso na data de devolução.