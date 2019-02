Encontro, realizado na Cidade Universitária, na tarde de ontem (dia 26), teve o objetivo de apresentar e discutir ações que visam à otimização dos processos

publicado em 28/02/2019

Durante o encontro, os membros dos comitês apresentaram suas análises e sugestões visando à otimização dos processos (Foto: Unifev)

A Unifev promoveu, na tarde de ontem (dia 26), o seu X Fórum de Autoavaliação Institucional, na Cidade Universitária. Na oportunidade, estiveram presentes o Reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; a Pró-Reitora, Profa. Dra. Encarnação Manzano; o Gestor Administrativo, Prof. Me. Raynner Antonio Toschi da Silva; as coordenadoras do Núcleo de Avaliação Institucional (NAI) e da Comissão Própria de Avaliação (CPA), Profa. Dra. Daniele Cristina dos Santos Bofo e Profa. Dra. Denise Aparecida Mencaroni, respectivamente; e o assessor acadêmico, Prof. Dr. Rogério Rocha Matarucco, além de coordenadores de cursos, docentes, supervisores e colaboradores da Instituição.

Durante o encontro, os membros dos comitês, que abordam diversos temas envolvendo o universo educacional e acadêmico, apresentaram suas análises e sugestões visando à otimização dos processos. As discussões foram pautadas em pesquisas institucionais aplicadas a alunos, ex-alunos, professores, colaboradores e a comunidade externa.

“É um procedimento que mostra o nosso DNA, ou seja, a nossa missão está em cada proposta apresentada. Para isso, a cada ano, buscamos ampliar e fortalecer as avaliações e os processos de gestão e, consequentemente, melhorar todas as atividades junto às comunidades interna e externa”, destacou o Reitor.

CPA

Toda a Instituição de Ensino Superior (IES) possui uma Comissão Própria de Avaliação (CPA), que é a responsável pela coordenação do processo de autoavaliação. No Centro Universitário de Votuporanga, a operacionalização dessas ações é desenvolvida pelo NAI.