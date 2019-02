Prova é realizada todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, no Campus Centro da Instituição

publicado em 01/02/2019

Mais informações no site (www.unifev.edu.br) ou pelo telefone (17) 3405-9990 (Foto: Divulgação/Unifev)

Para quem ainda não teve a oportunidade de garantir uma vaga em um dos cursos ofertados pelo Centro Universitário de Votuporanga, exceto Medicina, uma nova chance já está disponível. O Vestibular Agendado está com as inscrições abertas até o dia 28 de fevereiro. O Processo Seletivo é realizado todas as quintas-feiras, a partir das 19h30, no Campus Centro da Unifev.

O agendamento pode ser feito pelo site da Instituição (www.unifev.edu.br/vestibular) ou pessoalmente na Central de Relacionamento. A taxa de inscrição é de R$ 30, restituída em forma de crédito ao aluno aprovado quando a matrícula for efetivada.

De acordo com o Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, todos podem participar do Vestibular Agendado, que oferece um horário mais flexível e programado pelo próprio candidato. “É o estudante quem escolhe a melhor data para fazer a prova. Entretanto, é necessário ficar atento aos documentos e prazos para garantir a matrícula assim que ocorrer a aprovação. Estamos ansiosos para o início do ano letivo”, ressaltou.