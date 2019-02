Interessados em concorrer ainda podem fazer a doação na manhã desta quinta-feira; é preciso agendamento

publicado em 28/02/2019

A campanha termina nesta quinta-feira (28/2) com o sorteio previsto para o meio-dia (Foto: Divulgação)

Uma parceria entre a organização do Oba Festival e a Unidade de Coleta de Sangue de Votuporanga incentivou centenas de pessoas a fazerem doações voluntariamente. Desde o último mês de novembro, todos que efetivamente tiveram a coleta do sangue foram cadastrados para concorrer a um abadá de pista do Carnaval que começa neste sábado na cidade.

A campanha termina nesta quinta-feira (28/2) com o sorteio previsto para o meio-dia na presença da imprensa, de representantes da Unidade e da organização do Oba. Durante o sorteio, serão divulgados os números de coleta. Interessados em concorrer ainda podem fazer a doação na manhã desta quinta. É preciso fazer o agendamento pelos telefones (17) 3426-7530, Ramal 210, ou (17) 98116-7145.

A Unidade de Coleta de Sangue está localizada em prédio anexo ao Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”, na rua Antônio Galera Lopes esquina com a Antônio Serafim de Queiroz, na Zona Norte.

Para doar é necessário apresentar documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo território nacional.

Pessoas entre 18 e 69 anos podem doar sangue. Além disso, é necessário pesar acima de 50 quilos e estar bem de saúde. Mulheres podem fazer até três doações ao ano e os homens quatro. Caso esteja tomando algum tipo de medicação, é importante levar o nome do remédio e apresentá-lo na unidade de coleta.

Não pode doar

Não é recomendada a doação nos seguintes casos: o candidato que teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade; portadores de hanseníase, malária, doença de chagas, HIV, diabetes ou câncer; quem tenha feito tatuagem ou colocado piercing nos últimos 12 meses; quem fez ou faz uso de drogas ilícitas ou mantém relações sexuais de risco; está com febre, gripe ou infecção; ingeriu álcool até três dias antes da doação, entre outros impedimentos.

Recomendações para a doação