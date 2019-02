Secretaria de Obras fará limpeza da via nesta terça-feira para receber o serviço entre quarta e quinta-feira

publicado em 11/02/2019

O recapeamento ocorrerá na quarta e quinta-feira (13 e 14/2) (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O trecho da Rua Alagoas localizado entre as Ruas São Paulo e Pernambuco será interditado na manhã desta terça-feira (12/2) para receber nova capa asfáltica. O serviço será executado com mão de obra e equipamentos da Prefeitura. Neste primeiro dia, os trabalhadores estarão concentrados na limpeza e desobstrução da via para que nada atrapalhe a movimentação das máquinas.

O recapeamento ocorrerá na quarta e quinta-feira (13 e 14/2). Durante o serviço, os trabalhadores da Secretaria de Obras receberão treinamento para o correto manuseio das máquinas adquiridas pela Prefeitura no final do ano passado.