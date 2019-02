Reunião com membros do Comdephaact foi realizada nesta quarta-feira (13), no gabinete do Prefeito João Dado

publicado em 15/02/2019

Reunião com membros do Comdephaact foi realizada no gabinete do prefeito Dado (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado se reuniu com o Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico, Cultural, Turístico e Natural (Comdephaact), nesta quarta-feira (13), para discutir sobre o tombamento e a restauração do antigo Mercadão Municipal.

Na oportunidade, os participantes analisaram e ajustaram os detalhes finais do Projeto de Lei, que está em fase de elaboração, para tombar o Mercadão Municipal. Em seguida, o projeto deverá ser enviado para a Câmara Municipal de Votuporanga para apreciação dos vereadores.

O objetivo do tombamento é preservar, através da aplicação da lei, bens de valor histórico, cultural, arquitetônico e ambiental para a população, impedindo que venham a ser destruídos ou descaracterizados.