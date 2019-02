Evento, que ocorreu no último sábado (dia 16), no Centro de Convenções, contou com a presença dos professores e parceiros do projeto

O Sistema de Ensino Unifev (SEU) promoveu, no último sábado (dia 16), no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, a sua 1ª Oficina Pedagógica. O evento contou com a presença dos professores e parceiros do projeto.

O Encontro teve o objetivo de oferecer uma formação continuada para os educadores, buscando a melhoria do processo de aprendizagem. Na oportunidade, os palestrantes convidados Prof. Dr. José Meciano Filho Nino Paixão e o Prof. Me. Anderson Bençal abordaram temas como Neurociência e a importância do “brincar” na Educação Infantil.

Durante a abertura do Encontro, os presentes foram recepcionados pela equipe do SEU, acompanhadas pelas coordenadoras Profa. Esp. Terezinha Joana de Carvalho Amaral e Profa. Dra. Nínive Daniela Guimarães Pignatari; por Marialba Carneiro, ex-presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) e atual consultora da Secretaria Executiva do Ministério da Educação; pelo Reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon; e pela Pró-Reitora Acadêmica da Instituição, Profa. Dra. Encarnação Manzano.

Em sua fala, Gastaldon ressaltou a dedicação e competência da equipe do SEU. “Publicamente, gostaria de agradecer aos envolvidos no projeto. Ficamos felizes em observar o empenho de cada um por esse desafio tão encantador e recompensador. Registro, aqui, o nosso muito obrigado”.

Para Encarnação, promover uma oficina para educadores demonstra a preocupação da Instituição com a realidade educacional no Brasil e o seu futuro.

“Com tantas dificuldades nos mantemos firmes com o nosso propósito de contribuir e orientar desde muito cedo. Nós sabemos que a educação é fundamental e que nenhum país chegará ao seu desenvolvimento enquanto não investir neste setor. Estamos aqui para fazer diferente”, contou.