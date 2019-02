As transferências foram feitas por meio do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) para os Fundos Municipais

publicado em 27/02/2019

O prefeito João Dado e a secretária Célia Parnes assinaram a destinação dos recursos na tarde desta quarta-feira (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

A secretária de Estado de Desenvolvimento Social de São Paulo, Célia Parnes, assinou nesta quarta-feira, o repasse de R$ 24.664.744,36 para 193 municípios das regiões administrativas de Araçatuba, Marília, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. As transferências foram feitas por meio do Fundo Estadual da Assistência Social (FEAS) para os Fundos Municipais. O evento aconteceu no Teatro Municipal Paulo Moura, em São José do Rio Preto. Votuporanga será contemplada com R$ 785.891,48.

Os municípios aplicarão o recurso liberado em uma rede de proteção que reúne 1.857 serviços socioassistencias de acolhimento a crianças, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social, em 747 equipamentos públicos e privados. Esses serviços atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e também já em risco social e/ou com direitos violados, tais como, pessoas em situação de rua e violência, pessoas com deficiência, em situação de discriminação em decorrência de orientação sexual/raça/etnia, adolescentes em conflito com a lei, migrantes, entre outros.

A verba foi repassada aos municípios atendidos pelas Drads (Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social) de Araçatuba (Alta Noroeste), Dracena (Alta Paulista), Presidente Prudente (Alta Sorocabana), Fernandópolis e São José do Rio Preto.