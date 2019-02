Três moradores da Rua Othogamiz Luiz Arantes ganharam um notebook e duas bicicletas cada

publicado em 01/02/2019

Antonio Calvo, foi contemplado com uma bicicleta, que já tem um destino (Foto: Divulgação/Santa Casa)

O bairro Chácara Aviação tem os novos sortudos da cidade. Três moradores da Rua Othogamiz Luiz Arantes foram contemplados nesta quinta-feira (31/1) com a campanha “Saúde que dá Prêmio”, promovida pela Santa Casa de Votuporanga em parceria com Saev Ambiental e TV Unifev.

Maria Odete Furlanetto Gobbi foi a grande ganhadora e recebeu um notebook. “Contribuo há mais de 10 anos porque o Hospital cuida muito bem quando a gente fica internado, os profissionais fazem um trabalho maravilhoso”, afirmou. Seu filho, Aparecido Donizette Gobbi elogiou os enfermeiros. “São excelentes, muito bons”, complementou.

Ela demonstrou toda a sua felicidade. “É a primeira vez que sou sorteada, este é o melhor prêmio”, disse.

Seu vizinho, Antonio Calvo, foi contemplado com uma bicicleta, que já tem um destino. “Ajudo com a campanha para fazer uma saúde nota 10. Pretendo doar este presente para o Lar São Vicente de Paulo. Já tenho bicicleta e aquela entidade também precisa de auxílio”, falou.

Letícia Inácio Bonfim ficou com a outra bicicleta. “É um Hospital que atende, não apenas Votuporanga, mas toda a região”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, parabenizou os ganhadores. “São pessoas solidárias, que colaboram para uma saúde melhor para Votuporanga e região. Este recursos arrecadado auxilia na manutenção de uma assistência com mais qualidade e humanização, para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Agradecemos pela ajuda, que salva vidas”, afirmou.

Sorteio

Neste mês, o sorteio da campanha “Saúde que dá Prêmio” foi realizado pela agente captadora, Elisângela Cavassani. Elisângela faz parte do setor que busca recursos para a Instituição e tem a iniciativa como uma das principais fontes de arrecadação. “É um trabalho diário que o Hospital possui. O nosso telemarketing pede adesão para a população, para ajudar a entidade com valor a partir de R$5”, disse.

Ela ressaltou a importância da campanha. “Atendemos 53 municípios da região. Passam pela Santa Casa 2.500 pessoas por dia e, além de colaborar com a causa, concorre a notebooks todo mês. No começo do ano, o prêmio principal é um carro zero quilômetro”, finalizou. O programa vai ao ar neste sábado (02/02), a partir das 13h, pela TV Unifev.

Vamos ajudar?

Para colaborar, basta ligar no 0800 770 19 50 (Saev Ambiental) e informar o endereço da residência e o valor que deseja contribuir, a partir de R$ 5.

Todo mês, um notebook é sorteado para o ganhador principal. Os vizinhos participantes da ação levam uma bicicleta cada. No começo ano, os prêmios são carro zero quilômetro e dois notebooks para os vizinhos.