Hospital oferecerá mais 19 leitos para atender melhor os pacientes; emenda foi do deputado Paulinho da Força

publicado em 14/02/2019

Ao todo, serão mais 19 leitos de enfermaria à disposição para as internações clínicas (Foto: Santa Casa)

A Santa Casa de Votuporanga não mede esforços para garantir atendimento de qualidade. A Instituição investe em estrutura, parques tecnológicos, visando cuidar do paciente com o melhor.

O Hospital está construindo uma nova ala para os pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, serão mais 19 leitos de enfermaria à disposição para as internações clínicas.

O recurso é oriundo do deputado federal Paulinho da Força, que destinou emenda no valor de R$466.944,07. A obra está em fase de licitação para a parte de acabamento. “Estamos investindo para melhor atender nossa demanda, que cresce a cada dia. Somos referência em média e alta especialidades para 53 cidades da região e atualmente estamos atendendo com capacidade máxima. Faz três anos que estávamos tentando viabilizar a ampliação dos leitos. Agora, com a liberação do recurso parlamentar, estamos mais próximos de alcançar nosso objetivo”, destacou o provedor Luiz Fernando Góes Liévana.