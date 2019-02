Pela primeira vez, recapeamento asfáltico é realizado com maquinário próprio da Prefeitura, adquirido em 2018

publicado em 14/02/2019

A previsão é de que a obra seja concluída nesta quinta-feira (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga continua trabalhando para garantir maior comodidade e mobilidade aos munícipes. Por meio da Secretaria de Obras, um trecho da Rua Alagoas recebe recapeamento, nesta semana, serviço feito mediante aquisição de novas máquinas pela Prefeitura.

Após concluída a etapa de limpeza da via, realizada na última terça-feira (12/02), nesta quarta-feira (13/02), as equipes se concentraram na aplicação da nova malha asfáltica no trecho localizado entre as Ruas São Paulo e Amazonas. A previsão é de que a obra seja concluída nesta quinta-feira (14/02), com a realização do serviço no segundo quarteirão, trecho compreendido entre as Ruas Amazonas e Pernambuco.

Novas máquinas

É a primeira vez que uma obra de recapeamento está sendo realizada com maquinário próprio da Prefeitura. Por conta disso, as equipes estão em processo de treinamento, já que a mão de obra utilizada no serviço também é da Administração.

No último ano, a Prefeitura adquiriu equipamentos importantes para a prestação do serviço com mais qualidade, precisão e durabilidade: um espargidor de emulsão asfáltica, uma vibroacabadora e um rolo de compressão.