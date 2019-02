Na oportunidade, os candidatos convocados também devem realizar a entrega de títulos

publicado em 02/02/2019

No total, são 30 vagas para Professor da Educação Básica I (PEB I) (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga realiza, neste domingo (03/02), a partir das 9h10, no Campus Norte da Unifev, as provas objetivas para o Processo Seletivo n.º 01/2019, destinado à contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de Professor da Educação Básica I. Na oportunidade, os candidatos convocados também devem realizar a entrega de títulos.

A abertura dos portões será às 8h com fechamento às 9h. O horário de início das provas é às 9h10, no Centro Universitário de Votuporanga (Unifev), bloco 2, localizado na Avenida Nasser Marão, nº 3.069, no Parque Industrial I, em Votuporanga. A entrada será pela portaria localizada na rua João Vilar Pontes.

Os títulos dos candidatos serão recebidos no mesmo local de prestação das provas objetivas entre às 10h10, horário mínimo de permanência na sala da prova objetiva, e 12h10, término da prova objetiva. Os candidatos que terminarem as provas objetivas e desejarem entregar títulos deverão encaminhar-se para a Sala de Entrega de Títulos, especialmente preparada para esta finalidade.

Ao candidato só será permitida a realização da prova objetiva e a entrega de títulos na data, no local e horário já divulgados acima e constantes no edital disponível nos sites da Prefeitura de Votuporanga (www.votuporanga.sp.gov.br) e da EAPC (www.eapc.com.br).

Para a realização das provas, os candidatos devem estar munidos de documento original de identidade e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Os cadernos de questões das provas objetivas serão disponibilizados no site da EAPC, no primeiro dia útil subsequente à realização das provas objetivas, durante o período de recursos quanto à formulação das questões e à opção considerada como certa.

Processo seletivo

No total, são 30 vagas para Professor da Educação Básica I (PEB I). Segundo o edital, 28 vagas são de ampla concorrência e duas são vagas reservadas. A jornada semanal de trabalho para a função e os horários de trabalho serão definidos a critério da Prefeitura, atendendo às necessidades da Administração e o interesse público. Os vencimentos inicias são de R$ 2.898,83.

As contratações temporárias, nos termos da Lei Complementar n.º 215, de 05 de julho de 2012, e da Lei n.º 3616, de 20 de maio de 2003, poderão ser efetuadas pelo prazo máximo de até 12 meses e os contratos poderão ser prorrogados, a critério da Administração Municipal, uma vez, desde que o prazo total não ultrapasse 24 meses.