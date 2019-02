As audiências públicas serão realizadas no Plenário da Câmara Municipal de Votuporanga

publicado em 22/02/2019

Os atos ocorrerão no Plenário “Dr. Octávio Viscardi” da Câmara Municipal, localizada na Praça Vereador Viana Filho, bairro Vila América (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga realizará duas audiências públicas na tarde da próxima terça-feira (26/2). A população está convidada a acompanhar os atos que ocorrerão no Plenário “Dr. Octávio Viscardi” da Câmara Municipal, localizada na Praça Vereador Viana Filho, bairro Vila América.

A primeira audiência pública será às 15h e contará com a apreciação dos Relatórios da Execução Orçamentária e Gestão Fiscal correspondente ao 3º Quadrimestre do Exercício Financeiro de 2018, em cumprimento ao §4º, do artigo 9º da Lei Complementar Federal nº 101 e inciso XL, do artigo 53 da Lei Orgânica do Município.