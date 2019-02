Vagas de emprego estão sendo ofertadas visando a inclusão social

publicado em 04/02/2019

Os candidatos devem ter Ensino Médio completo, noções de digitação e pelo menos 18 anos (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Direitos Humanos, está proporcionando oportunidades de emprego para portadores de deficiência física. A iniciativa é uma parceria com a Vikstar, realizada através do Gerente de Recursos Humanos, Sócrates de Souza Pereira, e o secretário de Direitos Humanos, Gilvan Carlos dos Santos.

As vagas são destinadas para candidatos que se enquadrem nas exigências da empresa. Os candidatos devem ter Ensino Médio completo, noções de digitação e pelo menos 18 anos. Entre os benefícios oferecidos pela empresa constam Vale Transporte, Vale Refeição, Seguro de Vida e Assistência Médica, além de parcerias com instituições de ensino e faculdades para qualificação profissional.

Interessados podem procurar a Secretaria de Direitos Humanos, localizada na Rua São Paulo, esquina com a Pará, ou se deslocarem até o RH da empresa, que fica na Av. Nasser Marão, 3773 - Parque Industrial I.

Inclusão social

Inclusão é um fator importante para pessoas com deficiências. As dificuldades encontradas no dia a dia geram diversas situações desconfortáveis. Pensando nisso, a Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Votuporanga firmou essa aliança para proporcionar oportunidades de trabalho na cidade.

De acordo com Gilvan, “o Poder Público tem como uma de suas metas conscientizar as empresas quanto à importância do respeito às diferenças e, com isso, oferecer oportunidades de emprego levando mais autonomia e qualidade de vida aos portadores de deficiência e necessidades especiais”.