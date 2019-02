Principais focos da iniciativa são espaços que recebem grande concentração de turistas e utilizam estruturas auxiliares como tendas e contêineres

publicado em 21/02/2019

Os principais focos da iniciativa são espaços que recebem grande concentração de turistas em períodos de carnaval (Foto: Reprodução)

O desastre ocorrido no Centro de Treinamento do Flamengo, no início deste mês, chocou todo o País e deixou as autoridades em alerta quanto a diversas medidas de segurança. Com esse triste episódio em mente, a mensagem que fica é a importância de manter ações preventivas, já que após tamanha fatalidade nada mais há de ser feito, a não ser lamentar as perdas.

Pensando na preservação de vidas e agindo de maneira preventiva, a Prefeitura de Votuporanga orienta a todos os proprietários que alugam imóveis para receber turistas utilizando de estruturas auxiliares como tendas, contêineres, entre outros, a se regularizarem quanto às exigências legais e os critérios de segurança e normas da Vigilância Sanitária.

Os principais focos da iniciativa são espaços que recebem grande concentração de turistas em períodos de carnaval, como, por exemplo, as chácaras que alugam contêineres, tendas e palcos para abrigar os foliões.

A Prefeitura recebeu um ofício do Corpo de Bombeiros alertando sobre a importância destes proprietários atenderem às normas de Segurança Contra Incêndio e cumprirem a legislação estadual.