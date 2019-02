Cerca de 70 pessoas já foram encaminhadas pelo serviço no período de dois anos; atualmente, 12 seguem internadas na instituição

publicado em 05/02/2019

Prefeito João Dado visita entidade que atende dependentes químicos (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O Prefeito João Dado realizou, na última semana, uma visita ao Novo Sinai, entidade assistencial localizada em Valentim Gentil, que oferece tratamento a dependentes químicos. O objetivo da visita foi conhecer o trabalho desenvolvido pela instituição, que recebe também pacientes encaminhados pela Prefeitura de Votuporanga, por intermédio da Secretaria de Direitos Humanos.

Em dois anos, cerca de 70 pessoas já foram encaminhadas pela Prefeitura a diversas entidades que atendem este púbico. Atualmente, 12 pessoas seguem internadas, por meio do encaminhamento. Além da Comunidade Novo Sinai, a Secretaria também tem parcerias com as entidades: Clínica Recomeçar, Comunidade Nova Vida e Lar Madre Paulínia da Providência, localizada em Santa Fé do Sul.

“Temos um Departamento dentro da Secretaria que trabalha com essas situações, buscando vagas e, quando conquistadas, acompanhamos o dependente desde a triagem até a internação, dando apoio também para a família, inclusive tentando aproximá-los, criando possibilidades de diálogos e de resgate do respeito, do amor próprio e, até mesmo, da unidade familiar”, relata o secretário Gilvan Carlos dos Santos.

Os encaminhamentos são realizados após atendimentos oferecidos pela Secretaria. De acordo com o chefe do Departamento, André Figueiredo, pessoas e famílias que procuram assistência recebem ajuda por meio de um trabalho aberto, receptivo e acolhedor.