Neste ano, o aumento médio é de 8% no valor de repasses do Tesouro Municipal às instituições

publicado em 20/02/2019

Prefeito autoriza repasse de R$ 144 mil para quatro entidades (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

O prefeito João Dado assinou, na tarde desta terça-feira (19), os Termos de Colaboração para o repasse de recursos por meio do Fundo Municipal da Saúde para quatro entidades da cidade. Neste ano, o aumento médio é de 8% no valor de repasses do Tesouro Municipal às instituições.

No total, o valor a ser destinado pela Prefeitura durante o ano de 2019 será de R$ 144 mil para as Comunidades Nova Vida e São Francisco de Assis, Amor Exigente e Associação Antialcoolica, ambas têm como meta atender cerca de 246 pessoas por meio dos repasses. O valor será dividido em 11 meses, com a primeira parcela sendo paga ainda no mês de fevereiro e a última até dezembro.

A informação foi divulgada pelo Chefe do Executivo durante uma reunião em seu Gabinete, com representantes das entidades, que assinaram os Termos de Colaboração que garantem o repasse. “É uma alegria estar aqui e dar boas notícias. É sempre um motivo de satisfação ver o Poder Público transferir recursos para as entidades. É uma obrigação que está sendo feita. Estou assinando e concretizando a lei que tive a honra de escrever enquanto Deputado”, afirmou o Prefeito João Dado.

Assistência Social

Na última semana, o Prefeito João Dado também repassou R$ 1.689.705,60 para 13 entidades assistenciais que atendem cerca de 800 pessoas entre crianças, adolescentes e idosos. O aumento médio também foi de 8,67% no valor de repasses do Tesouro Municipal às instituições assistenciais.