Os interessados devem comparecer nos postos munidos de carteira profissional, CPF, RG e número do PIS

publicado em 12/02/2019

O PAT fica na rua Barão do Rio Branco, 4497; o horário de atendimento ao público é das 8h30 às 16h30 (Foto: A Cidade)

Érika Chausson

Quem está à procura de uma oportunidade de trabalho pode preparar o currículo e ir até um dos Postos de Atendimento ao Trabalhador de Votuporanga e região. Nesta semana, são ofertadas vagas de emprego entre Votuporanga, Catanduva, Santa Fé do Sul, Jales e São José do Rio Preto.

Os interessados devem comparecer nos postos munidos de carteira profissional, CPF, RG e número do PIS para retirar uma carta de encaminhamento. Cada vaga tem um limite de emissão de cartas de encaminhados, que é estabelecido pela empresa que está ofertando a vaga.

A Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho, a SERT, orienta a população que “as vagas podem ser preenchidas tão logo entrem no sistema, então os interessados devem procurar o PAT o mais rapidamente possível”.

Em Votuporanga são duas vagas de emprego entre vendedor em domicílio e costureiro em máquina na confecção em série. O PAT fica na rua Barão do Rio Branco, 4497. O horário de atendimento ao público é das 8h30 às 16h30. O telefone é o (17) 3421-4488.

Em Santa Fé do Sul são ofertadas 27 vagas entre gerente comercial, chefe de cozinha, operador de caixa, cobrador interno, cozinheiro geral, frentista, gesseiro, padeiro, açougueiro e mecânico de manutenção de automóveis.

O PAT de Jales oferta três oportunidades entre auxiliar de escritório, empregado doméstico nos serviços gerais, faxineiro.