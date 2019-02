Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





A Pacaembu Construtora divulgou ontem, por meio de um comunicado, que a entrega das chaves das moradias do novo residencial Vida Nova Votuporanga 3 será entregue no próximo mês. Ao todo, serão 499 casas oferecidas aos moradores da cidade.

A construtora afirmou que a entrega “será realizada entre os dias 12, 13 e 14 de março, das 9h às 17h”. Por meio do comunicado, a empresa ainda informou que cada morador terá um horário agendado diretamente com a construtora para a retirada de sua chave.

“Os futuros moradores serão contatados pela construtora, que irá informar local, dia e horário agendados para a retirada das chaves”, finalizou.

Em uma área total de 363.413,00 m², o empreendimento tem localização privilegiada, na Zona Oeste, em continuidade aos outros dois residenciais, próximo ao Segundo Distrito Industrial.

Ao jornal A Cidade, assessoria da Construtora informou que as obras estão sendo entregues com dois meses de antecedência em relação ao prazo contratual. “A obra está sendo entregue com 2 meses de antecedência, em relação ao prazo contratual”.

O local tem total infraestrutura, com rede de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, galeria de águas pluviais, asfalto, guias, sarjetas, paisagismo, passeio público, rede de energia elétrica/iluminação pública, acessibilidade atendendo à Norma ABNT 9050 e uma creche (CEMEI), que será construída e entregue pela Pacaembu Construtora.