Folia em Votuporanga será do dia 2 a 5 de março, no Centro de Eventos. Convites estão no 4º lote

publicado em 13/02/2019

Folia em Votuporanga será do dia 2 a 5 de março (Foto: Da assessoria)

O OBA Festival, um dos principais carnavais do Brasil, chega à 13ª edição do dia 2 a 5 de março, em Votuporanga (SP). Os convites para a maratona de shows já estão no 4º lote e a organização divulgou os valores dos ingressos diários. São três opções de ambientes com valor diário para cada espaço: Pista custa R$ 350, Camarote OBA sai por R$ 500 e o tradicional Camarote Premium (Café de La Musique) será vendido por R$ 800.

A organização do festival já divulgou também as quatro temáticas eleitas pelos foliões nas redes sociais: Pijama (sábado, dia 2), Praia e Branco (domingo, dia 3), Festa à Fantasia (segunda-feira, dia 4) e Abadá (terça-feira, dia 5). Vale ressaltar que o objetivo das festas temáticas é para que o folião entre na brincadeira, curtindo ao máximo os quatros dias de festa. Mas as temáticas, propostas em cada dia, não são obrigatórias.

As cidades com pontos físicos de vendas do OBA Festival 2019 são: Andradina (SP), Araçatuba (SP), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Fernandópolis (SP), Goiânia (GO), Ituvera (SP), Lençóis Paulista (SP), Orlândia (SP), Ribeirão Preto (SP), Rio Verde (GO), São José do Rio Preto (SP), São Paulo (SP), São Carlos (SP), São Joaquim da Barra (SP), Uberaba (MG), Uberlândia (MG) e Votuporanga (SP). As vendas online seguem a todo vapor pelos sites www.obafestival.com.br e também pelo www.guicheweb.com.br/oba.

Os valores podem ser parcelados no cartão de crédito, sendo aceitas todas as bandeiras. Mais informações sobre o festival pelo (17) 3046-8842 ou pelo site www.obafestival.com.br

Voo de São Paulo

O OBA Festival 2019 contará com um voo exclusivo da Azul Linhas Aéreas que vai sair de São Paulo direto para o aeroporto “Eribelto Manoel Reino”, em São José do Rio Preto (SP). A partida do aeroporto internacional “Governador André Franco Montoro”, em Guarulhos (SP), será no dia 1º de março de 2019, sexta-feira, às 23h30, com previsão de chegada por volta das 0h40. O valor da viagem ida e volta por passageiro custa pelo 2º lote R$ 799, com as taxas de embarque já inclusas.

Durante a viagem aérea será servido open bar de cerveja, vodka, refrigerante e água. Já o retorno para São Paulo será no dia 6 de março, Quarta-Feira de Cinzas, às 4h50, com previsão de chegada ao aeroporto de Guarulhos, por volta das 6h. Para maior comodidade do passageiro haverá translado na ida, do aeroporto de Rio Preto a Votuporanga, e na volta, ambos com open bar. A compra das passagens para o voo exclusivo do OBA Festival 2019 pode ser feita pelo site www.guicheweb.com.br/ingressos/9894.

SERVIÇO

OBA Festival 2019

Dias: 2 a 5 de março

Local: Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, Votuporanga (SP);

Valores do 4º lote: Pista R$ 790,00, Camarote OBA R$ 1.120,00 e camarote Premium (Café de La Musique) R$ 1.760,00;