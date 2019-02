Doutor em História Social, Karnal conversará com educadores de mais de 60 cidades da região

publicado em 14/02/2019

Leandro Karnal estará em Votuporanga (Foto: Reprodução)

Profissionais da educação de toda a região Noroeste Paulista já se preparam para a 6ª edição do Congresso Internacional de Educação, que será promovido em Votuporanga entre os dias 17 e 19 de julho. Este ano, já está confirmada a participação do doutor em História Social Leandro Karnal, mencionado como um dos nomes mais lembrados, entre os pensadores brasileiros da atualidade.

Organizado pelo ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação, o encontro com educadores de mais de 60 cidades será no Centro de Eventos Valério Giamatei (Ilha do Pescador) e terá como tema central “Competências Socioemocionais”. O evento também é aberto para profissionais da educação das redes particular e estadual, além de municípios que não pertencem ao grupo.

“Estamos preparando uma programação com muitas experiências e compartilhamento de conhecimento. A ideia é fazer, assim como nos anos anteriores, que os três dias do evento gerem resultados no dia a dia da sala de aula, por isso sempre abordamos temas atuais”, explicou Jaqueline Alexandre, Secretária Executiva do ADE Noroeste Paulista.

As atividades serão divulgadas em breve, mas interessados podem acompanhar o conteúdo disponibilizado pelo ADE Noroeste Paulista pelo instagram (@adenoroestepaulista) ou facebook (www.facebook.com/adenoroestepaulista).

Leandro Karnal

Leandro Karnal é Doutor em História Social pela Universidade de São Paulo (usp) e especialista em História da América, é professor de História da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Foi chefe do Departamento de História da mesma instituição. É membro da Associação Nacional de História (anpuh) e da Associação Nacional de Pesquisadores de História Latino-Americana e Caribenha (anphlac).