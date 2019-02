Curso “A arte de criar leitores” será no dia 26 de março na Biblioteca Municipal Castro Alves

publicado em 27/02/2019

As vagas são limitadas e os interessados em participar já podem fazer as inscrições, gratuitamente (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Biblioteca Municipal “Castro Alves”, mantida pela Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura de Votuporanga, foi uma das selecionadas, em janeiro, para sediar as Capacitações do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB). Para iniciar a programação, Votuporanga receberá o curso “A arte de criar leitores: reflexões e dicas para uma mediação eficaz”, com Goimar Dantas, no dia 26 de março, das 9h às 16h, na Biblioteca Municipal.

As vagas são limitadas e os interessados em participar já podem fazer as inscrições, gratuitamente, através do site http://siseb.sp.gov.br. O curso é pautado por reflexões, exercícios e ações para aprimorar a mediação e a propagação do gosto pela leitura na comunidade, e é voltado para profissionais de bibliotecas, salas de leituras e programas de incentivo à leitura.

Goimar Dantas é jornalista, roteirista, escritora e palestrante. Tem nove livros publicados e em 2011 foi finalista do Prêmio Jabuti. Dentre seus livros estão: “Rotas literárias de São Paulo” (Editora Senac São Paulo/2014), “Estrelas são pipocas e outras descobertas” (Cortez Editora/2013), “Minha boca está pelada!” (Escrita Fina/2013) e “Quem tem medo de papangu?” (Cortez Editora/2011).

Para mais informações a SisEB atende pelo número: (11) 3155-5444, ou pelo e-mail: siseb@spleituras.org.

O que é SisEB?

O Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB) integra as bibliotecas públicas municipais e comunitárias vinculadas, existentes no Estado. O SisEB tem como objetivo estimular e apoiar as bibliotecas públicas do Estado de São Paulo na democratização do acesso à informação, ao livro e à leitura.