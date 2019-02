"Como promover suas vendas, inovando mais", esta será a temática da atividade que será oferecida gratuitamente nesta terça-feira no Parque da Cultura, em parceria do Sebrae com a Prefeitura

publicado em 26/02/2019

Para se inscrever, é só ligar no Sebrae, no telefone 17 34059460 - opção 4 (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Ainda restam algumas vagas para a atividade "Como Promover suas Vendas Inovando Mais", que acontecerá às 19h desta terça-feira, no Centro de Cultura e Turismo "Marão Abdo Alfagali", no Parque da Cultura. Trata-se de um evento totalmente gratuito, voltado para microempreendedores e todos os interessados em abrir seu próprio negócio. Toda a expertise do Sebrae-SP será amplamente utilizada pelo consultor técnico Guilherme Lui, que trará, de forma simples, direta e eficiente, estratégias e metodologia para quem pretende inovar nos negócios, desenvolvendo a criatividade e aperfeiçoando suas habilidades.