Interessados já podem se inscrever pelo link: www.unifev.edu.br/calculos, até o dia 20 de março (quarta-feira); Investimento é de R$ 80

publicado em 20/02/2019

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (17) 3405-9990 (Foto: Divulgação/Unifev)

A Unifev, por meio da sua graduação em Direito, promoverá o curso de Cálculos Trabalhistas: Petição Inicial e Liquidação de Processo. A capacitação, voltada aos alunos e profissionais da área, será realizada aos sábados, nos dias 30 de março e 6 e 13 de abril, sempre no período da manhã, na Cidade Universitária.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site: www.unifev.edu.br/calculos, até o dia 20 de março (quarta-feira). Os universitários da Instituição também podem se inscrever pelo Portal do Aluno. O valor do investimento é de R$ 80, que podem ser parcelados em até quatro vezes.

Nas oportunidades, os participantes serão apresentados às principais cláusulas trabalhistas e a sua forma de cálculo, além do desenvolvimento de exercícios práticos para a determinação de horas extras e banco de horas, intervalos e multas, adicionais e tipos de rescisão, entre outros.