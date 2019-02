Momentos festivos serão realizados na sede do Centro de Convivência do Idoso (CCI), na Vila Paes; assistidos das entidades estão convidados

publicado em 25/02/2019

Fundo Social de Solidariedade realizará Carnaval para idosos e crianças (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Contagiados pela alegria do Carnaval, na quarta-feira e quinta-feira (27 e 28/02), a partir das 14 horas, o Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga, presidido pela primeira-dama Mônica Pesciotto de Carvalho, e a Secretaria Municipal de Assistência Social, comandada pelo secretário Thiago Francisco, realizarão encontros carnavalescos voltados a crianças e idosos no Centro de Convivência do Idoso (CCI) “Francisco Pignatari”, na Vila Paes.

Na primeira tarde (27/02), senhoras e senhores de diversas entidades assistenciais do município estão convidados a participarem da festa. O evento contará com muita música, atividades e diversão, além de lanche que será servido a todos os participantes.

Já na quinta-feira (28/02), no mesmo horário e local, será a vez das crianças e adolescentes curtirem o Carnaval. Meninas e meninos que frequentam entidades assistenciais da cidade estão convidados para a folia. A tarde será de muitas brincadeiras, música, animação e ainda com direito a pipoca e algodão doce para todos, além de outras guloseimas.