Mutirão da Solidariedade e Revisão do Plano Diretor Participativo foram alguns dos temas apresentados

publicado em 01/02/2019

A previsão da Prefeitura é de que a ação seja promovida no mês de abril (Foto: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

O Fundo Social de Solidariedade do Município realizou duas importantes reuniões na manhã desta quinta-feira (31/1) com representantes das entidades assistenciais de Votuporanga, no Auditório da Secretaria da Cidade. A primeira delas, contou com a participação da Secretaria de Planejamento, que abordou assuntos relativos ao Plano Diretor e a importância do engajamento das instituições assistenciais em todo o processo de revisão que está em andamento. Em seguida, o Fundo Social promoveu um primeiro encontro para discutir a organização do Mutirão da Solidariedade 2019.

O Secretário de Planejamento, Jorge Seba, durante sua explanação sobre o processo de Revisão Plano Diretor, amplamente discutido junto à população desde o final de 2018, destacou a necessidade da participação popular, de órgãos e das entidades civis nesta importante ação para o desenvolvimento de Votuporanga, em todos os setores, nos próximos 10 anos. Além disso, as entidades presentes receberam orientações sobre a indicação dos representantes sociais, que constituirão o Comitê de Delegados, uma das etapas do Plano Diretor Participativo. O prazo de indicação foi prorrogado para o dia 12 de fevereiro e o Edital de Chamamento Público, constando a nova data, foi divulgado no Diário Oficial do Município da última segunda-feira (28/1).

As indicações devem ser realizadas pelos formulários disponíveis no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br) e protocoladas na Secretaria Municipal de Planejamento. A lista final das instituições e movimentos populares que integrarão o Comitê será divulgada no dia 21 de fevereiro de 2019.

Esclarecimentos sobre o conteúdo do edital e orientações sobre a apresentação das indicações podem ser obtidos junto à equipe de coordenação da revisão do Plano Diretor Participativo, pelo endereço eletrônico planodiretor@votuporanga.sp.gov.br.

Mutirão da Solidariedade 2019

O primeiro encontro para discutir a realização do Mutirão da Solidariedade deste ano, coordenado pela Primeira-dama do Município e Presidente do Fundo Social de Solidariedade, Mônica Pesciotto de Carvalho, e pelo Secretário Municipal de Direitos Humanos, Gilvan dos Santos, contou com a presença dos representantes das entidades assistenciais da cidade.

A previsão da Prefeitura é de que a ação seja promovida no mês de abril, ainda com data a ser definida. Novos encontros foram agendados para discutir a organização e os detalhes do Mutirão. Em 2018, o Mutirão da Solidariedade arrecadou 10 toneladas de donativos que foram divididos e encaminhados igualmente a 20 entidades assistenciais parceiras.